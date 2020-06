Baťka mieri z Interu do Spišskej Novej Vsi. V klube majú záujem aj o Alleyna

Po Čekovskom a Mrvišovi je Baťka už treťou posilou Spišskej Novej Vsi pred novým ročníkom SBL.

21. jún 2020 o 15:07 Jakub Bobovič

Michal Baťka (pri lopte) sa vracia do Spišskej Novej Vsi. (Zdroj: TASR)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Sezóna sa pre nich skončila v tom najnevhodnejšom momente, práve vtedy, keď sa dostávali do skvelej formy a mali za sebou šnúru bez prehry.

Pred „koronou“ boli v skvelej forme

Basketbalisti Spišskej Novej Vsi skončili v predčasne ukončenom ročníku Slovenskej basketbalovej extraligy na ôsmom mieste.

V záverečných štyroch kolách pred prerušením a následným ukončením súťaže však potrápili aj skúsenejších súperov.

Okrem výhry nad posledným Komárnom si na svoje konto pripísali aj víťazstvá proti Handlovej a Svitu, ako aj remízu proti Žiline.

„Predčasný koniec súťaže bol nepríjemný, keďže sme sa v jej závere dostávali do formy, ale nič iné sa robiť nedalo. Myslím si, že v daný moment bolo rozhodnutie predčasne ukončiť súťaž tým najlepším riešením. Zdravie je prvoradé,“ prezrádza na úvod športový manažér Spišiakov Michal Búza.

Predošlý ročník Slovenskej basketbalovej extraligy bol ukončený jednohlasným rozhodnutím klubov.

Nebyť toho, Spišiaci by možno v play-off, aj vzhľadom na dobrú formu v závere súťaže, dosiahli lepší výsledok ako pred rokom, kedy vo štvrťfinále nestačili na bratislavský Inter.

„Pevne verím, že ak by sa súťaž neprerušila a následne neukončila, dosiahli by sme minimálne na siedme miesto a v play-off by sme mohli prekvapiť,“ pokračuje ďalej Búza.

Na financiách nestratili, pomôže aj zväz