Rúška zo Spišského Hrhova majú už aj v Kanade

Šijú ich tam aj v noci, gumičky nosia dobrí ľudia vo vreckách.

30. mar 2020 o 16:22 Mária Dudová-Bašistová

SPIŠSKÝ HRHOV. Karanténa ich motivovala, aby neostali len nečinne sedieť, ale naopak, zomkli sa ako jedna veľká rodina.

Mimochodom, rodinná atmosféra je pre obec Spišský Hrhov pri Levoči príznačná už celé roky. Teraz to opäť raz potvrdili.

A hoci to nie je na verejnom priestranstve, ako to býva napríklad počas populárneho podujatia Harhovske čuda a zabaviska, aj tak sa vedeli zmobilizovať.

A to hneď na troch frontoch – pri pečení, pri cvičení a pri šití.

Starostka: Chcela som nás spojiť

Hovorí sa, že vždy je podstatné, aby sa našiel jeden človek, ktorý to bude celé ťahať. S iniciatívou vo viacerých sférach v Hrhove prišla jeho terajšia zastupujúca starostka Zuzana Kučerová.

Ako hodnotí s odstupom pár dní, je veľmi rada, že sa do jednotlivých aktivít takto pustili a obec sa takto zomkla. Výsledky hovoria samy za seba.

„Som z toho nadšená teraz, veľmi. Ako sa teraz v krízovej situácii zomkli. Verím, že aj inde to tak funguje, ale som veľmi pyšná na našich občanov a chcem, aby to vedeli. Možno sa zas iní môžu inšpirovať a, naopak, my sa môžeme inšpirovať,“ spomína zastupujúca starostka, ktorá už teraz vymýšľa, čo ďalšie by na tento čas karantény mohli vymyslieť.

A čo sa im teda podarilo dosiaľ?

Nestretnú sa, cvičia „online“