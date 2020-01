Liečili ho iba antibiotikami. Do troch mesiacov zomrel

Nemocnica sa nevyjadrila.

22. jan 2020 o 18:53 Mária Rusnáková

SVIT. Tragédia obrovských rozmerov sa stala rodine Barnášovcom z východného Slovenska. Manžel, syn a otec troch detí v priebehu necelých troch mesiacov skonal kvôli, na prvý pohľad, banálnemu ochoreniu. Martin B. († 34) sa začal začiatkom októbra sťažovať na bolesti hlavy.

„Mysleli sme, že len niekde prechladol, tak išiel k obvodnému lekárovi. Poslali ho na krčno-ušné oddelenie, kde konštatovali zápal prínosových dutín s liečbou antibiotikami a suchým teplom. Lekár mu nasadil antibiotiká na dva týždne. Bolesti mu však neustupovali, práve naopak, zhoršovalo sa to,“ hovorí zronená manželka Michaela B. (31), matka troch detí Vivien (9), Natálky (6) a 9-mesačného Gabka.

Martin ako živiteľ rodiny musel začať čím skôr chodiť do práce, keďže im do rodiny pribudol ďalší prírastok, malý Gabriel.

Antibiotiká mu nepomáhali

„Martin po dobratí antibiotík začal chodiť opäť do práce, keďže ja som na materskej dovolenke, avšak každým týždňom sa jeho zdravotný stav zhoršoval. Išiel na pohotovosť, no zakaždým mu len predpísali antibiotiká. My sme vedeli, že to nepomôže, no lekári v popradskej nemocnici ho neposlali na žiadne iné vyšetrenia. Jediné vyšetrenie, ktoré mu okrem prehliadky robili, bolo RTG hlavy, ale tam vám nič neukáže,“ pokračuje Michaela.

Tesne pred Vianocami sa však Martinov zdravotný stav natoľko zhoršil, že musel ísť urgentne na pohotovosť.

„19. decembra mi doma asi trikrát odpadol. Následne na to ohluchol. Nevedela som, čo mám robiť, tak sme okamžite volali záchranku. V nemocnici nám povedali, že sa mu vytvoril na mozgu absces z tých nosových dutín,“ spomína na jedny z najhorších momentov svojho života manželka Michaela.

Michaela: Primárka hovorila, že je na tom lepšie

Po zistení nálezu Martina odviezli do operačnej sály. Po operácii ho následne previezli do košickej nemocnice, kde, ako uvádza Michaela, sa jeho zdravotný stav zlepšil.