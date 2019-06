Z východného Slovenska sa sťahuje najviac ľudí

Podľa exkluzívneho prieskumu sa sťahujú mladí východniari.

19. jún 2019 o 12:30 Ľudmila Pramuková

VÝCHOD. Každý štvrtý Slovák uvažuje, že v priebehu najbližších piatich rokov by sa odsťahoval z mesta alebo obce, v ktorej žije. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu pre týždenníky MY od spoločnosti Actly, ktorého sa zúčastnilo 2000 ľudí.

Ľudia majú rôzne dôvody na sťahovanie sa, či už ide o ich komfort alebo finančnú situáciu. Podľa prieskumu Actly boli však najčastejšie uvádzanými zámermi lepšie prostredie pre život, partner alebo rodina. Tieto dôvody boli dokonca častejšie ako sťahovanie sa za prácou, lepším bývaním či štúdiom.

Skoro polovica z opýtaných, ktorí sa plánujú odsťahovať, uvažuje, že ak by sa mala niekam presťahovať, tak by to bolo v rámci toho istého kraja, tretina by sa odsťahovala síce do iného kraja, ale stále by to bolo v rámci Slovenska a pätina opýtaných by sa odsťahovala do zahraničia.

Z východu najviac

Najväčšie množstvo ľudí sa sťahuje z východného Slovenska. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky má až šesť krajov z ôsmich väčšie zastúpenie ľudí, ktorí sa odsťahujú, než tých. ktorí do kraja prídu. Najkritickejšie je na tom severovýchod Slovenska. Z Prešovského kraja sa sťahuje najväčšie množstvo ľudí a Košický kraj je štvrtý najhorší.

K sťahovaniu sú pritom náchylnejší muži. Z opýtaných uvažuje nad odsťahovaním sa každý štvrtý chlap, pričom u žien je to o jednu menej a o sťahovaní uvažuje až každá piata. Zároveň by sa radšej sťahovali mladí vo veku 18 až 30 rokov. Odhodlanie odsťahovať sa postupne klesalo so stúpajúcim vekom.